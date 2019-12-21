21.12.2019 - 00:20 |
Son dakika | Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.
Merkez Bankasının reeskont ve avans işlemlerinde uygulayacağı faiz oranlarındaki indirim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, yıllık yüzde 17,25'ten, yüzde 12,75'e indirdi.
Avans işlemlerinde uygulanan ve yıllık yüzde 18,25 olan faiz oranını ise yüzde 13,75 olarak belirledi.
Merkez Bankası bu karar kapsamında reeskont ve avans işlemlerinde yüzde 4 buçukluk bir faiz indirimi yapmış oldu.