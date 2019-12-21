BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü
    ABONE OL
    21.12.2019 - 00:20 |

    Son dakika | Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

    Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

    Son dakika | Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

    Merkez Bankasının reeskont ve avans işlemlerinde uygulayacağı faiz oranlarındaki indirim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, yıllık yüzde 17,25'ten, yüzde 12,75'e indirdi.

    Avans işlemlerinde uygulanan ve yıllık yüzde 18,25 olan faiz oranını ise yüzde 13,75 olarak belirledi.

    Merkez Bankası bu karar kapsamında reeskont ve avans işlemlerinde yüzde 4 buçukluk bir faiz indirimi yapmış oldu.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber