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    HaberlerEkonomiSon dakika! Milyonlarca memurun beklediği zam oranı belli oldu
    28.08.2019 - 18:42| AA

    Son dakika! Milyonlarca memurun beklediği zam oranı belli oldu

    Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı.

    Son dakika! Milyonlarca memurun beklediği zam oranı belli oldu

    Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

    Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

    Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

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