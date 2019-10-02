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    HaberlerEkonomiSon dakika! Onay çıktı! AB'ye 7,5 milyar dolar ek gümrük vergisi...
    02.10.2019 - 17:50 | | AA

    Son dakika! Onay çıktı! AB'ye 7,5 milyar dolar ek gümrük vergisi...

    Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB misilleme tehdidinde bulundu.

    Son dakika! Onay çıktı! AB'ye 7,5 milyar dolar ek gümrük vergisi...

    DTÖ ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

    Kararda, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

    Misilleme uyarısı

    AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ise kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer ABD, DTÖ'nün izin verdiği tedbirleri uygularsa bize karşılık vermekten başka bir çare kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

    Malmström, karşılıklı gümrük vergilerinin Atlantik'in her iki tarafındaki işletmelere, vatandaşlara, küresel ticarete ve havacılık sektörüne zarar vereceğine dikkati çekti.

    Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

    Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor.

    ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazları ile şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

    DTÖ'nün AB'nin ABD'ye karşı Boeing desteklemeleri ile ilgili misilleme hakkı vermesi beklenen kararını ise 2020 yılında alması bekleniyor.

    Söz konusu kararların uygulanmasının ardından misillemelerle taraflar arası ticari gerginliğin daha da tırmanması öngörülüyor.

     

     

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