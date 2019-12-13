Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 120'ye çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 114,7'ye geriledi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Bu dönemde 123,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ekimde 119,8 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde yıllık yüzde 4,6 artmasını bekliyordu.