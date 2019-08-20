Son dakika: Selde zarar gÃ¶ren EminÃ¶nÃ¼ esnafÄ±na kredi mÃ¼jdesi

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    HaberlerEkonomiSon dakika: Selde zarar gören Eminönü esnafÄ±na kredi müjdesi
    20.08.2019 - 14:57

    Son dakika: Selde zarar gören Eminönü esnafÄ±na kredi müjdesi

    Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank,Â "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla sel felaketinden etkilenen EminÃ¶nÃ¼ esnafÄ±na, ilgili kuruluÅŸumuz KOSGEB'in 'Acil Destek ProgramÄ±' kapsamÄ±nda 100 bin liraya kadar sÄ±fÄ±r faizli ve 1 yÄ±l geri Ã¶demesiz kredi veriyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â

    Son dakika: Selde zarar gören Eminönü esnafÄ±na kredi müjdesi

    Bakan Varank, TwitterÂ hesabÄ±ndanÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ä°stanbul'daki EminÃ¶nÃ¼ YeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda faaliyet gÃ¶steren esnafa yÃ¶nelik Acil Destek Kredisi ProgramÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â 

    Esnafa KOSGEB Ã¼zerinden faizsiz kredi verileceÄŸini belirten Varank, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla sel felaketinden etkilenen EminÃ¶nÃ¼ esnafÄ±na, ilgili kuruluÅŸumuz KOSGEB'in 'Acil Destek ProgramÄ±' kapsamÄ±nda, 100 bin liraya kadar sÄ±fÄ±r faizli ve 1 yÄ±l geri Ã¶demesiz kredi veriyoruz." bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â 

    - Faizsiz kredinin ÅŸartlarÄ±

    EminÃ¶nÃ¼ YeraltÄ± Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'ndaki su baskÄ±nÄ±ndan etkilenen ve bu durumunu valilik ve kaymakamlÄ±k gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri TabanÄ±'na kayÄ±tlÄ±, gÃ¼ncel KOBÄ° Beyannamesi onaylÄ± iÅŸletmelere uygun koÅŸullarda finansal destek saÄŸlamak amacÄ±yla Acil Destek Kredisi ProgramÄ± hazÄ±rlandÄ±.Â 

    Program kapsamÄ±nda iÅŸletme baÅŸÄ±na saÄŸlanacak kredi Ã¼st limiti 100 bin lira olacak. Faizsiz kredinin vadesi, ilk 12 ayÄ± Ã¶demesiz, kalanÄ± 3'er aylÄ±k eÅŸit taksitler halinde Ã¶demeli olmak Ã¼zere toplam 36 ay olacak.Â MÃ¼racaatlar, KOSGEB'in Ä°kitelli OSB, HaliÃ§ ve Anadolu YakasÄ± mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine yapÄ±labilecek.Â 

    Bakan Varank, kredi mÃ¼jdesini Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya'nÄ±n EminÃ¶nÃ¼ esnafÄ±nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±nda telefonla arayarak iletti.

    Son dakika: Selde zarar gÃ¶ren EminÃ¶nÃ¼ esnafÄ±na kredi mÃ¼jdesi

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