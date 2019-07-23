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    HaberlerEkonomiSon dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı
    23.07.2019 - 10:01

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi temmuz ayında 56,5 oldu.

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında azaldı; Haziran ayında 57,6 olan endeks, Temmuz ayında 56,5 oldu.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77 oldu

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78,3 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 77 oldu.

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 73,9 iken, Temmuz ayında %0,8 oranında azalarak 73,4 oldu.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,6 oldu

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 56,3 iken Temmuz ayında %1,3 oranında azalarak 55,6 oldu.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi 20 oldu

    Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 22 iken, Temmuz ayında %9 oranında azalarak 20 oldu.

    8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
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