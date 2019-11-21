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    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı
    21.11.2019 - 10:01 | | AA

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 59,9'a ulaştı.

    Son dakika: Tüketici güven endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

    TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 arttı. Ekimde 57 olan endeks değeri kasımda 59,9'a yükseldi.

    Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 79,3 oldu.

    İşsiz sayısındaki beklenti

    Genel ekonomik durum beklentisi kasımda yüzde 6,9 artarak 73,4'ten 78,5'e çıktı.

    İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükselerek kasımda 58,8 olarak gerçekleşti.

    Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekimde 22,8 iken kasımda yüzde 0,5 artışla 23 oldu.

      İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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