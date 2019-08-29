Son dakika... Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 16 arttı

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti.

Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.

3 milyon 752 bin 437 Rus geldi

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, temmuzda yüzde 16,2 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14,06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19,78 artışla üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Ukrayna izledi. Türkiye'yi temmuzda 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti. Rusya Federasyonu, 7 aylık verilerde de yüzde 14,54 artışla birinciliği korudu.

Ocak-Temmuz 2019 dönemininde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nun ardından Almanya yüzde 15,04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23,5 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve İran izledi. Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.