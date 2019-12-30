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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Varlık Barışı ile ilgili flaş gelişme
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    30.12.2019 - 00:13 |

    Son dakika | Varlık Barışı ile ilgili flaş gelişme

    Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

    Son dakika | Varlık Barışı ile ilgili flaş gelişme

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı.

    VARLIK BARIŞI NEDİR?

    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının varlıklarını kolaylıkla ülkeye getirmelerine imkân tanıyan Varlık Barışı düzenlemesi ile getirilen varlıklara hiçbir vergi yükümlülüğü uygulanmayacak. Daha evvel yurt dışında bulunan para, altın, tahvil, bono, hisse senedi tarzında varlıklarını yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmamasına karar verilmişti. Varlık Barışı da buna imkân tanıyan bir düzenleme olarak biliniyor.

    İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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