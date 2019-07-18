Son dakika... Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir

Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olan Yenigün, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Müteahhitlik sektörünün yurt dışı serüveninin 1972'de Libya ile başladığını dile getiren Yenigün, dönemin Libya Bayındırlık Bakanının İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu ve bu sebeple ülkede iş yapılması için Türk müteahhitlerin çağrılmasını istediğini ifade etti.

Böylece sektör için önemli iş sahalarının açıldığını belirten Yenigün, Türk müteahhitlerin mevcut durumda 123 ülkede iş yaptığını bildirdi. Yenigün, "Toplamda yapılan 9 bin 800'e yakın proje 385 milyar dolara ulaştı, bu seviye gittikçe artacak." diye konuştu.

Kore, Japonya ve Çin firmalarıyla iş birliği için görüşme halinde olduklarını söyleyen Yenigün, "Bu firmalar bize 'siz de girişimcilik, know-how ve cesaret var, biz de teknoloji ve finans var, gelin birlikte birbirimizi tamamlayalım ve yurt dışına açılalım.' dediler. Bu çerçevede yeni hamleler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yenigün, ağustos ayında Japonya'da yapılacak Afrika Zirvesi'nde ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu bizim bir marka olduğumuzun tescilidir. Afrika'da özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde bizi istiyorlar. Bizden önce Çinliler çok gitmiş ve onlarca firmayla yerleşmişler, çünkü finans imkanları çok ama biz daha çok aranıyoruz, çünkü hızlı ve daha kaliteli iş yapıyoruz. Yerel işçi çalıştırıyoruz. Bu hem bizim için ekonomik oluyor hem de insanlarla toplumla kaynaşma imkanı oluyor."

Sektörün finansman sorunu olduğunu belirten Yenigün, bir nevi 'kaldıraç görevi' gören Türk Eximbank tarafından son 2-3 yılda büyük hamleler yapıldığını ancak istenilen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Yenigün, Türk müteahhitlerin birçok riski göze alarak iş imkanlarının olduğu ülkelere gittiklerine işaret ederek, "Afrika'da limitsiz iş var, insani birçok hizmete ihtiyaç var. Finans imkanını beraber yaratabilirsek, yaptığımız işlerin çok daha büyük rakamlara ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin olduğuna işaret eden Yenigün, "Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı." diye konuştu.

Yenigün, martta Türkiye Emlak Katılım Bankasının açıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Bu alımlar olursa inanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli."

Yenigün, bu öneriyi Türkiye Emlak Katılım Bankası yetkilileriyle de konuştuklarını bildirdi.

"İmar planları ada bazında olmalı"

"Her önüne gelene ruhsat verilmemesi gerektiğini" vurgulayan Yenigün, plansız konut yapılmasının sakıncalarına dikkati çekti.

Yenigün, imar planlarının toplumun vicdanını zedelemeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek planların "parsel" değil "ada" bazında ve "master plan" olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisiyle kara yolları ve demir yollarında yatırımcı kuruluşlara ayrılan ödeneklerin yüzde 70 azaldığına işaret eden Yenigün, bu süreç dolayısıyla bir tasfiye kararnamesinin çıkarıldığını hatırlattı. Yenigün, bu kararnameyle devletin beklenmeyen bir gelişme olduğu takdirde bütçesinde düzenleme imkanı bulabileceğini söyledi.

Mithat Yenigün, bu kararnameyle "fiyat farkı kararnamesi"nin de devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından 2002-2003 döneminde yıllık 4-5 milyar dolar civarında olan işlerin, 2012-2013 yıllarında 30 milyar dolarla en yüksek noktaya ulaştığını anlatan Yenigün, 2013'ten sonra yurt dışında inşaat çalışmalarında düşüş yaşandığını söyledi.

Emtia fiyatları ile iş yapılan bazı ülkelerdeki savaşların bu düşüşte etkili olduğunu aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Yurt dışında geçen sene 20-21 milyar dolarlık sözleşme imzaladık, bu da iyi bir rakam. Bu sene en az 20 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz çünkü en önemli pazarlarımızdan Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden önce 5-6 milyar dolarlık sözleşme yapıyorduk. Bir dönem yapamadık. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz yeniden başladı, geçen sene 4,6 milyar dolara çıktı. Rusya'da tek sıkıntı oraya dışardan kredi götürmek. Onun dışında Rusya'da işlerimiz çok iyi. Ruslarla beraber çalışmaya alıştık. Onlar da bizi tercih ediyorlar. Nedeni ise diğer ülkelere göre hem kaliteli hem hızlı hem de daha ekonomik işler yapıyor olmamız."

Son dönemde Özbekistan ile yaşanan olumlu siyasi ilişkilerin, ekonomik yakınlaşmaları da beraberinde getirdiğini kaydeden Yenigün, bu bölgenin yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yenigün, Irak'ın da çok önemli pazar olduğunu ancak yaşadığı iç karışıklar nedeniyle maddi sıkıntıya girdiğini anımsatarak, siyasi ilişkilerin iyi olmasından dolayı bu ülkede rahat iş yaptıklarını belirtti.

"Bizim işlerimiz siyasi ilişkilerle paralel gidiyor"

Libya'daki müteahhitlik işlerinin, bu ülkede yaşanan iç karışıklıklara kadar iyi olduğunu dile getiren Yenigün, "Libya ile 19 milyar dolarlık sözleşmemiz vardı. Bizim orada 1,5 milyar dolar hak edişimiz vardı, alamadık. 1,5 milyar dolara yakın makina parkımız helak oldu. Bir de 1,7 milyar dolarlık teminat mektubumuz takıldı ve firmalarımız yılda 50 milyon dolar teminat mektubu komisyonu ödediler." dedi.

Yenigün, Suriye ile Türkiye'nin 900 kilometre sınırı olduğuna dikkati çekerek, "Her türlü elemanımızı, malzememizi, işçimizi, mühendisimizi götürerek orayı çok güzel inşa edebiliriz. Siyasi tablo da bizim için önemli. Şu anda Irak ile ilişkilerimiz iyi olduğu için iş yapabiliyoruz. Suriye ile şu anda iyi değiliz. Suriye'de ne olacağını ben de merak ediyorum. Orada Rusya da ABD de iş alırsa alsın, bize ihtiyacı olacak. Bizim işlerimiz siyasi ilişkilerle paralel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ticareti 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştığını anımsatan Yenigün, bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlamak için bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Yenigün, Türk inşaat firmalarının yıllardır ABD firmalarıyla Afganistan'da, Afrika ülkelerinde iş yaptığına işaret ederek, ortak iş yapılması için siyasi ilişkilerin iyi olması gerektiğini vurguladı.

Yenigün, Güney Amerika ülkeleri, Hindistan, Malezya gibi yeni pazarlara açılmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.