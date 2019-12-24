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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yerli otomobilden yeni görüntü
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    24.12.2019 - 14:32 |

    Son dakika: Yerli otomobilden yeni görüntü

    Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin ön cam, tavan çıtası A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

    Son dakika: Yerli otomobilden yeni görüntü

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, “Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün” ifadelerine yer verilirken, “Aynalar yerli yerinde” sözü etiketlendi. 

    İşte yerli otomobilden son paylaşım:

    Son dakika: Yerli otomobilden yeni görüntü

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