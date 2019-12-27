Türkiye’nin yerli otomobili bugün Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan’ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü’nü geçmesi bekleniyor.

Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

- Yerli otomobilde navigasyon yerine gerçek görüntüleme sistemi kullanılacak. Yarım saatte şarj olacak, menzili 500 kilometre. Dikiz aynalarının yerinde ise kameralar olacak.

- Yerli otomobilin bulunduğu çadırda 4 köşe hazırlandı. Aracın parçaları, detaylar, simülasyon olacak ve görseller paylaşılacak. İçeriye girenler teknik bilgileri alabilecek.

BÜYÜK SÜRPRİZ

- Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz. 58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan 'Devrim', Eskişehir'den Gebze'ye getirildi.

"Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim"

FABRİKANIN KURULACAĞI İL BELLİ OLDU

Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

5 MODELDE 175 BİN ADET ÜRETİM

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

NİTELİKLİ PERSONEL DESTEĞİ

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

30 BİN OTOMOBİL ALIM GARANTİSİ

Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.