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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı yok!
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    31.12.2019 - 07:55 |

    Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı yok!

    Alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanmayacak.

    Son dakika: Yılbaşında içki ve sigaraya vergi artışı yok!

    Cumhurbaşkanlığının "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

    Kararda, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz." denildi.

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