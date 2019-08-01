Son Dakika... Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi.
Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranları şu şekilde oluştu:
"Konut Kredisi Faiz Oranları:
Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
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500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99
500.001 - 1.000.000 180 ay Aylık 1,19
1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39
*Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.
Tüketici Kredisi Faiz Oranları:
Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
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Bankamızdan Maaş Alan
Müşteriler için 60 ay 1,49%
Diğer Müşterilerimiz
için 60 ay 1,59%
Kurumsal Kredi Faiz Oranları:
Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı
A 17%
B 17,50%
C 18,00%
Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır."