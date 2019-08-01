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    HaberlerEkonomiSon Dakika... Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
    01.08.2019 - 11:16

    Son Dakika... Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

    Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi.

    Son Dakika... Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

    Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz oranları şu şekilde oluştu:

    "Konut Kredisi Faiz Oranları:

    Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
    ------------------- ---------- ----------
    500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99
    500.001 - 1.000.000 180 ay Aylık 1,19
    1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

    *Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Bankamız ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecektir.

    Tüketici Kredisi Faiz Oranları:

    Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı
    ------------------- ---------- ----------
    Bankamızdan Maaş Alan
    Müşteriler için 60 ay 1,49%

    Diğer Müşterilerimiz
    için 60 ay 1,59%

    Kurumsal Kredi Faiz Oranları:

    Firma Kredi Değerlendirme Notu Kurumsal Kredi Faiz Oranı
    A 17%
    B 17,50%
    C 18,00%

    Yapılandırma ve 24 aydan uzun vadeli kredilerde azami %19,00 faiz oranı uygulanacaktır."

    Eski damadını bacağından vurduSakarya'nın Hendek ilçesinde, N.G. (65), tartıştığı eski damadı Kemal Karadeniz'i cadde ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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