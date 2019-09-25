‘Sorumlu bankacılık’ prensiplerini imzaladı

Banka Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak, sürdürülebilirliğin, faaliyet ve stratejilerinin merkezinde olduğunu bir kez daha teyit etti. Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, şunları kaydetti:

Üretime destek

“Anadolu’daki yüzbinlerce çiftçinin üretime dayalı ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için kurdukları Şekerbank, 66 yıldır sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü rol üstlenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma misyonunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştiren Bankamız, 2015 yılında faaliyetlerini söz konusu hedefler altında gruplamıştır. Bankamız şimdi de kuruluş misyonumuzun bir gereği olarak, “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nde kurucu imzacı olarak yerini almıştır.”

Hedef refahı artırmak

Erdem, “Toplumsal gelişime, doğayı korumaya ve refahı artırmaya yönelik örnek bir bankacılık modeli sunmaya, sağladığımız sosyal ve çevresel faydayı artırmaya ve taahhütlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.