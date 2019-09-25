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    HaberlerEkonomi‘Sorumlu bankacılık’ prensiplerini imzaladı
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sorumlu bankacılık’ prensiplerini imzaladı

    Şekerbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen ‘Sorumlu Bankacılık  Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biri oldu.

    ‘Sorumlu bankacılık’ prensiplerini imzaladı

    Banka Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni imzalayarak, sürdürülebilirliğin, faaliyet ve stratejilerinin merkezinde olduğunu bir kez daha teyit etti. Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, şunları kaydetti:

    Üretime destek

    “Anadolu’daki yüzbinlerce çiftçinin üretime dayalı ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için kurdukları Şekerbank, 66 yıldır sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü rol üstlenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma misyonunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştiren Bankamız, 2015 yılında faaliyetlerini söz konusu hedefler altında gruplamıştır. Bankamız şimdi de kuruluş misyonumuzun bir gereği olarak, “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nde kurucu imzacı olarak yerini almıştır.”

    Hedef refahı artırmak

    Erdem, “Toplumsal gelişime, doğayı korumaya ve refahı artırmaya yönelik örnek bir bankacılık modeli sunmaya, sağladığımız sosyal ve çevresel faydayı artırmaya ve taahhütlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

     

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