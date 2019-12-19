Sosyal konuta tam 111 bin başvuru

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık’ta başladı. Ziraat Bankası şubeleri ve e-devlet üzerinden yapılabilen başvurular, 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.

240 aya varan vade

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘81 ile 100 bin sosyal konut kampanyası’nın ilk defa yapıldığını belirterek, “Bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek 240 aya varan vade ile 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Bütçenin 5. maddesi üzerinde milletvekilleri söz alırken Bakan Murat Kurum, ‘100 bin sosyal konut kampanyası’ ile ilgili talep toplamaya başlandığını hatırlattı.

Kurum TOKİ Başkanlığı’nın 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yaptığını ifade etti.