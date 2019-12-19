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    HaberlerEkonomi Haberleri Sosyal konuta tam 111 bin başvuru
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    19.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sosyal konuta tam 111 bin başvuru

    ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde dün itibariyle başvuruların üçüncü günü tamamlandı. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmayı amaçlayan projede, üç günde toplam 111 bin 190 adet başvuru yapıldı. Projeye ilk gün 17 bin 506, ikinci gün 43 bin 921, üçüncü gün ise 49 bin 763 başvuru geldi.

    Sosyal konuta tam 111 bin başvuru

    Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık’ta başladı. Ziraat Bankası şubeleri ve e-devlet üzerinden yapılabilen başvurular, 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek.

    240 aya varan vade

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘81 ile 100 bin sosyal konut kampanyası’nın ilk defa yapıldığını belirterek, “Bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek 240 aya varan vade ile 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır” dedi.

    TBMM Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor. Bütçenin 5. maddesi üzerinde milletvekilleri söz alırken Bakan Murat Kurum, ‘100 bin sosyal konut kampanyası’ ile ilgili talep  toplamaya başlandığını hatırlattı.

    Kurum TOKİ Başkanlığı’nın 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yaptığını ifade etti.

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