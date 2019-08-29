Sosyal medya sigorta kapsamında!

Siber Koruma Sigortası, web sitesi veya sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebilecek karalama, telif hakkı, unvan, slogan, ticari isim, marka ihlali, gizlilik haklarının ihlali neticesinde sigortalıya yansıyabilecek tazminat talepleri ve savunma masrafı için güvence sunuyor.

Banka hesabını koruyor

Sigortanın, hem sigortalının uğrayabileceği zararlara karşı hem de 3. şahıslardan gelebilecek tazminat taleplerine karşı koruma sağlaması da dikkat çekiyor.

Teknoloji alanında yaşanan bu olumsuz gelişmelerin, sigorta sektöründe de yeni riskleri doğurduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, sigortalının banka hesaplarından, yasa dışı elektronik aktarım yapılmasına ya da sigortalının bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yasa dışı olarak değiştirilmesinden, bilgisayar sistemlerine zarar verme tehdidi ile yapılan fidye taleplerine kadar birçok riske karşı güvence sunduklarını ifade etti. Gerçekleşmiş veya gerçekleştiğinden şüphelenilen bir siber olay neticesinde; olayın sebeplerinin ve detaylarının araştırılması, saldırı sonucu itibar korunmasına yönelik danışmanlık masrafları da poliçe kapsamında karşılanıyor.

Veri kaybına güvence

Sigortalıdan yasa dışı yollarla alınan para teminatı ve siber olay sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki haline getirmek gibi pek çok güvence sunuluyor.