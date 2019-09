Sosyal medyaya Çinli çıkarması

Komik şakalar, horon tepenler, halay çekenler ve enfes manzaralar derken videolara bakarken anlamadan yarım saat geçiriyorum... Kısa mobil video paylaşım uygulaması TikTok’tan bahsediyorum. Çinli sosyal medya devi Türkiye pazarına gireli bir yıl olmasına karşın kısa sürede tutuldu. İyi bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Çinli ByteDance firmasının geliştirdiği popüler uygulama, 150 ülkeden fazla ülkede 1 milyar indirilme sayısına ulaşmış durumda. Kullanıcı ve paylaşımcı açısından Türkiye bu ülkeler arasında çoğu zaman ilk üçe giriyor. Ülkemizde Facebook, Instagram, Twitter’dan sonra dördüncü sosyal medya mecrası olarak yerini aldı ve burada kalıcı olmak istiyor.



Türkiye önemli



TikTok’un Türkiye’de bir ofisi ve Türkiye temsilcisi de var. Ülke temsilcisi Çağdaş Mol’le sohbet ediyoruz. Çok hızlı büyüdükleri Türkiye pazarından memnun olduklarını söylüyor. Mol, Türkiye’de sosyal medya ağları içinde yerlerini sağlamlaştırmak ve bunu daha ileri götürmek istediklerini belirtiyor. Günde 100 binden fazla video paylaşılıyor. En çok video blog ve eğlenceli komedi tarzı içerikler tutuluyor. Şarkılar, düet, gezi videoları, düğünler, danslar...

Mol, “TikTok Türkiye’ye önem veriyor. En büyük beş pazarından biri. Sosyal medya uygulamalarını çok benimseyen bir kitle var. Bir yılda çok iyi bir noktaya ulaştık” diyor.



TikTok’un en önemli özelliği video içerikte yenilik yaratması. Adeta herkesi kısa film çekecek hale getiriyor. Uygulamanın sunduğu video çekim özelliklerine, müzik ve farklı efektler eklemek çok kolay. Türkiye’deki öncelikleri de kullanıcıların daha yaratıcı ve göze hoş gelen videolar çekmesini sağlayacak ortamı oluşturmak. Şu anda geliri ikinci planda tutuyorlar.









60 saniyelik video



Çağdaş Mol, bu konuda “Ülkemizde daha önce internet kullanımına görece olarak daha teknolojiyle haşır neşir insanlar yön veriyordu. Ama TikTok bunu değiştirdi. Kullanıcılar kamera uygulaması sayesinde sınırsız sayıda efekt ve müzik kullanarak çok çeşitli içerikler üretebiliyor. Bunlar için de teknik bilgiye ve cihazlara ihtiyaçları yok” diyor.









TikTok’ta diğer uygulamalardan farklı olarak takipçi sayısı önemli değil. İçerik bazlı bir mecra. Takipçiniz yoksa bile 1 milyon, 2 milyon görüntülenme alabiliyorsunuz. İçeriklerde 60 saniye sınırı var. Ancak Türk kullanıcılar daha çok 10-15 saniye arasında videolar paylaşmayı seçiyormuş. Çok çeşitli kesimlerden ve yaş gruplarından kullanıcılar görülüyor. Ancak en çok gençler aktif.



Gelir modeli nedir?



Mol, kendi gelir modellerinin reklam gösterimi üzerinden olduğunu anlatıyor. Ancak kullanıcılara henüz tam bir gelir modeli sunmuyorlar. Diğer sosyal medya kanallarında olduğu gibi fenomen olanlar markalarla iş birliklerine gidebiliyor.



Yapay zekayla kötü içeriğe engel



Diğer sosyal mecralarda olduğu gibi burada da güvenlik ve gençlere kötü örnek oluşturabilecek hassas içeriği soruyoruz. Mol’un yanıtı şöyle:

“Güvenlik kurallarımız var. 13 yaş sınırı getiriyoruz. Videolarda reşit olmayan birini göremezsiniz. Yapay zeka kullanıyoruz. Kötü içerikli videoyu yapay zekayla ya da insan unsurunu kullanarak tespit ediyoruz. Bugüne kadar bir sorun yaşamadık. Her ülkede olduğu gibi TikTok, Türkiye’deki yasalara uygun içeriğe izin veriyor. Kullanıcılarının buna uymasını istiyor.”

Fenomenleri oluştu



Her mecrada olduğu gibi TikTok’ta da fenomenler var. Bunlar arasında ‘yakari7’ adıyla Yalçın Aydoğan, ‘ezgizem’ adıyla Ezgi Gizem Akdoğan gibi isimler yer alıyor. Akdoğan, TikTok’ta 3 milyon kullanıcıya ulaşınca parti vermişti. TikTok kullanıcılarından bazılarının görüşleri ise şöyle:

“yarenalacaa: Şöyle ki, her insanın sevdiği şeyi yapması ona huzur verir. Bana da öyle. Her gün yeni ve güzel videolar atmam ve takip edenlerin mutlu olması da beni mutlu ediyor. fatmanurozcan: Kendimi samimi bulduğum tek uygulama. alikezer: Özgün bir medya. İçeriği çok geniş, video üretimi için seçeneği çok bol olan bir platform.”