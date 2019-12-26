Sosyal sorumluluk projesi ödülü TOTAL’e

Türkiyede PR ve Medya eğitimi alan lise öğrencilerinin oylarıyla medya, halkla ilişkiler, reklam, televizyon ve sinema alanlarında 2019 yılının en başarılı kişi ve kurumlarının ödüllendirildiği organizasyonda, Total’in ‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projesi, Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi.

Toplam 20 ayrı kategoride düzenlenen ve Şişli Profilo Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Total istasyonları adına ödülü Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi ve FCB Art Group Müşteri İlişkileri Başkanı Esra Özkan aldı.



Farkındalık yarattı



Ödülü öğrencilerinin elinden almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Beril Cabı Günermengi, “Total istasyonları olarak, ‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda daha rahat hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluşturmayı hedefledik. Öğrencilerin oylarıyla belirlenen bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.



FCB Art Group adına ödül gecesine katılan Esra Özkan, “Bu özel projede farkındalık yaratmak için tamamını sessiz olarak çektiğimiz reklam filminde, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum, onur duyduk” diye konuştu.