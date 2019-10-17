Sovos Foriba ile hızlı e-faturada

Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, global pazardaki şirketlerin regülatif zorunluluklara uyum süreçlerinin hızlanacağını açıkladı. Sovos Direktörü James Buckley de Foriba çözümlerini Sovos S1 Platform’una entegre etmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Buckley, “Çokuluslu şirketlerin uyumluluk operasyonlarını merkezileştirmelerine, vergi gerekliliklerini kapsamlı bir şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olacağız” dedi.