17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sovos Foriba ile hızlı e-faturada
Mayıs ayında gerçekleşen satın almayla güçlerini birleştiren Sovos ve Sovos Foriba, global pazarda faaliyet gösteren şirketlerin regülatif uyum süreçlerini iyileştirmek üzere çalışmalarını hızlandırdı.
Sovos Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, global pazardaki şirketlerin regülatif zorunluluklara uyum süreçlerinin hızlanacağını açıkladı. Sovos Direktörü James Buckley de Foriba çözümlerini Sovos S1 Platform’una entegre etmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi. Buckley, “Çokuluslu şirketlerin uyumluluk operasyonlarını merkezileştirmelerine, vergi gerekliliklerini kapsamlı bir şekilde yerine getirebilmelerine yardımcı olacağız” dedi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.