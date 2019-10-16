BİST93.562-1,78EURO6,51-0,27USD5,90-0,21ALTIN281,640
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EkonomiSPK'dan "açığa satış" açıklaması
    16.10.2019 - 10:12 | | AA

    SPK'dan "açığa satış" açıklaması

    Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulanacağı ve söz konusu satışın sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabileceği bildirildi.

    SPK'dan "açığa satış" açıklaması

    SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E), Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış işlemlerine yasak getirildi.

    Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamına dahil edildi.

    Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek söz konusu banka payları için depo şartı uygulanacak. Mülkiyetinde adı geçen bankaların payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.

    Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.

     

      Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis

      Gömdükleri esrarı çıkarırken yakalanan 2 sanığa 16 yıl hapis

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 personel alacak! Başvuru şartları...

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 personel alacak! Başvuru şartları...

      'Temas yok' davasında flaş gelişme! Karar çıktı

      'Temas yok' davasında flaş gelişme! Karar çıktı

      Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...

      Bakan Akar'a 'asker selamlı' karşılama...

      Sıradaki Haber