Spor ayakkabı lüks olacak!

İtalya merkezli Prada, Instagram hesabından yeni iş birliğine dair bir görsel paylaştı. Görselde Prada çantasının içinde iki tane Adidas ayakkabı kutusu yer alıyor. Bu kutulardan biri Originals diğeri ise genel adidas logosuna sahip. Sosyal medya hesabında fotoğrafın altında ‘çok yakında geliyor’ yazısı düşüldü.

Bu iki kutu iki tane yeni ürün lanse edileceğini gösteriyor. Yeni sneakerlar ‘Adidas Prada Sailing’ adıyla lanse edilecek. Beyaz, metalik gri ve kırmızı renklerinde olacak. Ayakkabıların ABD satış fiyatının 350 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık ayında bu iş birliğinin meyvelerini görmeye başlayacağız. ‘Prada for adidas’ ürünleri geliyor. Bu ürünler Prada tarafından İtalya’da üretilecek. Ürünlerin tam ayrıntılarıyla ilgili bilgi yok. Adidas’ın üç şeritini koruyup korumayacağı bilinmiyor.

Teknik özellikleri ve görüntüleriyle ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.

Yenilikler yolda

İş birliğinin ikinci ürünlerinin ise 2020 yılında ortaya çıkması bekleniyor. Prada’nın Luna Rossa serisinde yenilikler görüleceği tahmin ediliyor. İş birliğini açıklayan Prada, “Bu ortaklığın amacı teknoloji, inovasyon ve mirasın alanlarını araştırmak. ‘Prada for adidas’ yeni fikirler ve yaratıcılık için bir laboratuvar olacak” dedi.