Spor ayakkabıları ‘akıllı’ takılıyor

Artık spor ayakkabılar da kendilerine göre akılları olan, hareket eden ve hareket halindeyken bir sporcunun ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen teknolojik ürünler oldular. Amatör ve profesyonel koşucular için tasarlanan akıllı ayakkabılar ayakların konforunu sağlarken, takip ve analiz de sağlıyor. Adidas, Nike ve Under Armour gibi dev markalar bu alanda yeni modeller piyasaya sunuyor.

Performansınızı ‘analiz’ ediyor

Under Armour, bu alanda sevilen koşu ayakkabısı HOVR ile var. HOVR’ın yeni modeli Infinite. Infinite’in sağ ayak tabanında, MapMyRun uygulamasıyla entegre çalışan bir sensör bulunuyor. Ayakkabı ve uygulama arasında bluetooth ile kurulan bağlantı sayesinde koşucular koşu performansını ölçümleyebiliyor, analiz edebiliyor ve arşivleyebiliyor.

Koşu yaparken yanınızda telefon olmadan da kayıt tutulabilmesini sağlıyor. Yastıklama ve enerji geri dönüşümü konusunda öne çıkan HOVR Infinite, kadın ve erkeklerin anatomik yapısına yönelik tasarımlara sahip.

Mesafeler uzadıkça!

Topuktan uca uzanan çekirdeğiyle HOVR Infinite, koşu mesafesi uzadıkça ayağa tamamen oturuyor ve yastıklama teknolojisi sayesinde tüm yarış boyunca rahatlık hissi veriyor. Saf kauçuktan oluşan dış taban, koşuculara daha iyi bir yol tutuşu ve ek bir yastık katmanı sunuyor.

Topuk kısmında bulunan kauçuk ise ayakkabının ömrünü uzatırken olumsuz zemin etkileriyle oluşan aşınmaya engel oluyor.

Şehirde koşanlar için Boost HD var

Adidas bu alanda boost teknolojisiyle var. Devrim yaratan ikonik taban teknolojisi. Yeni teknolojisini Pulseboost HD ile sunuyor. Boost teknolojisini yenileyerek, daha fazla konfor ve denge için Boost HD’yi tasarladı. Ayağın tüm hareketlerinden sorumlu olan orta tabanda Boost teknolojisiyle devrim yaratan marka, Boost HD ile şehirli koşucuları merkezine aldı.

Boost teknolojisinde bir araya getirilen enerji kapsülleri hücre yapıları sayesinde atılan her adımda daha fazla enerji depoluyor ve her adımda enerji geri kazanımı sağlıyor. Zemine daha yakın tasarlanan Pulseboost HD, ani hareketler için hazırlandı.

Aniden durma etkisi

Yoğun bir caddede aniden durma, ani veya hızlı bir yön değişimi yapma gibi hareketlerde bile performans avantajı sağlıyor. Boost HD taban, sınıfının en iyisi olarak daha fazla konfor ve enerji getirisi ile daha iyi denge için üretildi.

Pulseboost HD’de yapay zekâ ile geliştirilen, kuru veya ıslak herhangi bir yüzeyde hızlı bir şekilde yön değiştirmek için maksimum kavrama sağlayan yeni bir kauçuk alt taban kullanıldı.

Pulseboost’un üst bölümü ise ihtiyaç duyulan şekilde esneyebilen, istenilen tarafa yönelmeyi kolaylaştıran ve ayağı sarmalayan bir yapıda oluşturuldu. Spotify ile ortak bir çalışma yapan Adidas, ayakkabının dili üzerine şehir koşucularını motive etmek ve ilham vermek için bir QR kod yerleştirdi. Bu QR kodu telefonuna okutanlar Spotify’da koşu için hazırlanmış özel Feel the Boost çalma listesine yönlendiriliyor.

‘Darbeleri emiyor’ kişiselleşebiliyor

Nike da spor ayakkabı teknolojilerinde öne çıkan bir marka. Pek çok modeli yanında en son Nike Joyride’la bu alanda yer alıyor. Joyride, hafif, enerji geri dönüşümü sağlayan bir formda darbe emilimi ile kişiselleştirilmiş bir ayak tabanı deneyimi sunarak bacakları dinamik ve zinde tutmaya yardımcı olmak için özel olarak tasarlandı.

Tabanı genişliyor

Nike Joyride, binlerce mikrokürecikten oluşan Nike’a özel tescilli bir yastıklama sistemine sahip olan boncuklar içeriyor. Bu mikrokürecikler, tabandaki köpüğün her yöne genişlemesine izin veren bölgesel olarak ayarlanmış özel bölümlerin içine yerleştiriliyor. Ayakkabı, koşucuya özel üretilmiş hissi veren, kişiselleştirilmiş dinamik bir ayak tabanı sistemiyle öne çıkıyor. Ayak tabanındaki özel bölümler, hareket halindeyken ayağın yere çarpışını temel alarak tasarlandı. Joyride, maraton koşucularının büyük yarışlarının öncesi ve sonrası için de gerçek rahatlığı arayan amatör koşucular için de uygun bir form sağlıyor.