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    HaberlerEkonomiSTK’lara 23 milyon TL’lik destek
    17.10.2019 - 07:50 | | OZAN ÖMER KADÜKER

    STK’lara 23 milyon TL’lik destek

    Sabancı Vakfı, hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını (STK) tanıttı. Sabancı Center’da gerçekleştirilen toplantıda, 2018-2019 yıllarında hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun yetkilileri, proje hikâyelerini anlattı.

    STK’lara 23 milyon TL’lik destek

    12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği veren vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra tecrübe desteği de sağlıyor.

    Fırsat eşitliği hayali

    Toplantıdaki konuşmasında, her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum hayaliyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu toprakların insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün parçası olmaya çalışıyoruz. Toplumun sorunlarına duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin, yarattığı etkiyi dinlemek için buradayız” dedi.

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