STK’lara 23 milyon TL’lik destek

12 yılda, 159 projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği veren vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK’lara hibe desteğinin yanı sıra tecrübe desteği de sağlıyor.



Fırsat eşitliği hayali



Toplantıdaki konuşmasında, her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum hayaliyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Bu toprakların insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün parçası olmaya çalışıyoruz. Toplumun sorunlarına duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin, yarattığı etkiyi dinlemek için buradayız” dedi.