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    HaberlerEkonomiStratejik bir ürün
    28.07.2019 - 08:47| EKONOMİ SERVİSİ

    Stratejik bir ürün

    Türkiye ayçiçeği üretiminin ortalama yüzde 9’unun gerçekleştirildiği Adana’da, ekimi yapılan 700 bin dekar alandan 180 bin ton rekolte bekleniyor.

    Stratejik bir ürün

    Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ayçiçeğinin Türkiye açısından önemine değinerek şunları söyledi:

    “Dekara 250-300 kilogram ürün bekliyor üreticimiz. Bazı yerlerde bu daha da artabilir. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Yağlı tohumlarda Türkiye, ayçiçeği, pamuk ve soyada dışa bağımlı.”

    Daha fazla ekilmeli

    Bilgiç, “Türkiye’de en çok kullanılan yağların başında ayçiçeği yağı geliyor. Sadece yağ olarak bakmamak lazım, yem sektöründe ayçiçeğinin küspesi kullanılıyor. Yem sektöründe ciddi bir katkı maddesi. O açıdan ayçiçeği stratejik bir ürün, bu yüzden ekim alanlarının artması lazım. Her yıl Türkiye’de ayçiçeği yetişen bölgelerde bu ürün artırıldığı zaman, dışarıdan aldığımız hem yağ hem de küspe oranlarını düşürmüş oluruz. Bu, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlar” dedi.

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