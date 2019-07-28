Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, ayçiçeğinin Türkiye açısından önemine değinerek şunları söyledi:

“Dekara 250-300 kilogram ürün bekliyor üreticimiz. Bazı yerlerde bu daha da artabilir. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı. Yağlı tohumlarda Türkiye, ayçiçeği, pamuk ve soyada dışa bağımlı.”

Daha fazla ekilmeli

Bilgiç, “Türkiye’de en çok kullanılan yağların başında ayçiçeği yağı geliyor. Sadece yağ olarak bakmamak lazım, yem sektöründe ayçiçeğinin küspesi kullanılıyor. Yem sektöründe ciddi bir katkı maddesi. O açıdan ayçiçeği stratejik bir ürün, bu yüzden ekim alanlarının artması lazım. Her yıl Türkiye’de ayçiçeği yetişen bölgelerde bu ürün artırıldığı zaman, dışarıdan aldığımız hem yağ hem de küspe oranlarını düşürmüş oluruz. Bu, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlar” dedi.