‘Stratejik ortağız muafiyet bekleriz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuştu.

Türkiye’yi de yakından etkileyen pek çok gelişmenin aynı anda yaşandığı kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Erdoğan, küresel düzenin parametrelerini sarsan bu sürecin, uluslararası ilişkilere hakim olan ortam kadar, iş dünyasını da yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

‘Aşıyoruz’

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Son dönemde de Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık ancak değerli dostum Başkan Trump’la aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde, bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Sayın Başkan’la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda iş birliğimizi çeşitlendirme kararı aldık.”

‘Muaf tutmalı’

Dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan Amerika’nın ülkemizle ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını yeterli görmediklerini belirten Erdoğan şunları söyledi:

“Güçlü irade ile 100 milyar dolar hedefine süratle ulaşabileceğimize inanıyorum. Öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz. ABD’nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız.”

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yararlı olacağını kaydeden Erdoğan, “Böyle bir anlaşma, öncelikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanında anlaşma, Türk ve Amerikan şirketlerinin iki ülkenin mücavir coğrafyalarına açılmalarına, hatta üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine de imkan sağlayacaktır” dedi.

İstikrar adasında ‘yatırıma’ davet

Erdoğan, “Türkiye küresel ekonomideki daralmaya, etrafındaki siyasi, güvenlik ve insani krizlere rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ediyor. Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. 2002’den bu yana 215 milyar doları aşan doğrudan yatırımın Türkiye’yi tercih etmesi, bunun işaretlerinden biridir” dedi.

Türkiye’nin genç ve nitelikli nüfusuyla ciddi iş gücü potansiyeline de sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Ülkemizde güzel bir yatırım ortamı ve çok büyük fırsatlar bulunuyor. Amerikan firmalarının sağladığımız kolaylıklardan istifade etmesini istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapacak, katma değer oluşturacak ve istihdam sağlayacak herkese kapımız sonuna kadar açık.”