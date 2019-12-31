Stratejik pazarda hızla büyüyor

Büyükşehirlerin potansiyeline göre yatırımlarını devam ettiren Hilton, Anadolu şehirlerindeki etki alanını da her geçen gün genişletiyor. Türkiye’nin turizm potansiyeli, markanın şehir otellerinin yanı sıra kıyı otelciliğini de odağa almasına temel oluşturuyor.

Hilton ayrıca Double Tree by Hilton (DTbH) markasıyla yarım kalmış, ticari ömrünü tamamlamış ya da başka bir kullanım için yapılırken boş kalan gayrimenkul yapılarının otele dönüşümü üzerine de işbirlikleri yapıyor.

Hilton Worldwide Kıdemli Yatırım Direktörü Tuğrul Temel, markanın bu yıl 100. yaşını kutlarken, Türkiye’de büyümesine ara vermeden devam ettiğini söyledi. Temel, “2006’dan itibaren bakacak olursak, o zamanlar 8 otelimiz varken, bugün 67 açık ve 20 yatırım aşamasında, toplam 87 tesisimiz bulunuyor” dedi.

33 ile yenileri eklenecek

Hilton, Türkiye’de şu anda 5 farklı marka ile hizmet veriyor. 22’si DTbH, 19 Hilton Garden Inn, 13 Hampton by Hilton, 1 Conrad ve 12 Hilton’un yanı sıra yakın zamanda hizmete açılan altıncı marka Curio Collection By Hilton da yer alıyor.

Hilton Türkiye’nin 33 ilinde faaliyet gösterirken, gelecek dönemde Denizli, Hatay, Artvin, Sakarya ve Kars gibi daha önce bulunmadığı şehirler de de oteller açmaya hazırlanıyor.

‘Yerli turist’ geri döndü

Temel, “Son zamanlarda özellikle Anadolu genelinde ve kıyı otelciliğinde hızla büyütüyoruz. Kıyı otelciliğinde öne çıkması ile Kuşadası, Kemer gibi bölgelere yeniden yüksek oranda yerli turistin çekilmesini de sağlıyor” diye konuştu.