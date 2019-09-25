Su şebekesine yabancı damat geldi

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, İnfo Grubu’nun çoğunluk hissesinin satın alınmasının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Juez, “Şirketimiz, 60 yılı aşkın küresel tecrübesi ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye’de İnfo Grubu adıyla devam ettirecektir” dedi. Mitsubishi Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ve Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu’nun da şirkete hissedar olduğunu belirten Juez, Info Grubu’nun çok daha rekabetçi bir yapıyla Türkiye ve ötesinde büyük fırsatları yakalayacağını söyledi.

İnfo Grubu’nun kurucu ortağı Abdullah Uslu, Metito’yla yapılan iş birliğinin, Türkiye’de ciddi ortaklıkların kurulabileceğini gösteren büyük bir örnek olduğunu söyledi. Uslu, 2005’de kurulan grubun, sistemlere yaptıkları kimyasal şartlandırmaların yanında, Türkiye ve dünyanın değeri olan suyu, tasarruf ettirmekle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterimizin kullanım alanlarına, yapısına ve işletme yönetimine göre özel olarak yaptığımız sistemler ile 10 milyon metreküpün üzerinde suyun geri kazanımını sağladık.”