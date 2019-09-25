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    HaberlerEkonomiSu şebekesine yabancı damat geldi
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Su şebekesine yabancı damat geldi

    Dünyada 46 ülkede akıllı su yönetimi alanında faaliyet gösteren Metito şirketi, aynı alanda çalışan Türk kimya şirketi İnfo Grubu’nun çoğunluk hissesini satın aldı.

    Su şebekesine yabancı damat geldi

    Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen iş birliği imza töreninde konuşan Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, İnfo Grubu’nun çoğunluk hissesinin satın alınmasının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

    Juez, “Şirketimiz, 60 yılı aşkın küresel tecrübesi ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye’de İnfo Grubu adıyla devam ettirecektir” dedi. Mitsubishi Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ve Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu’nun da şirkete hissedar olduğunu belirten Juez, Info Grubu’nun çok daha rekabetçi bir yapıyla Türkiye ve ötesinde büyük fırsatları yakalayacağını söyledi.

    İnfo Grubu’nun kurucu ortağı Abdullah Uslu, Metito’yla yapılan iş birliğinin, Türkiye’de ciddi ortaklıkların kurulabileceğini gösteren büyük bir örnek olduğunu söyledi. Uslu, 2005’de kurulan grubun, sistemlere yaptıkları kimyasal şartlandırmaların yanında, Türkiye ve dünyanın değeri olan suyu, tasarruf ettirmekle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    “Müşterimizin kullanım alanlarına, yapısına ve işletme yönetimine göre özel olarak yaptığımız sistemler ile 10 milyon metreküpün üzerinde suyun geri kazanımını sağladık.”

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