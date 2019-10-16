SunExpress uçağına 30 yaş kutlaması

2019 Skytrax’e göre Türkiye’nin En İyi, Dünyanın 5. En İyi Tatil Havayolu, Almanya’nın En Dakik Havayolu, 2019 SAFA verilerine göre Türkiye’nin En Emniyetli Havayolu, Türkiye’nin İkinci En Büyük Hizmet İhracatçısı gibi pek çok başarının sahibi olan SunExpress, 30’uncu yıl kutlamalarını, yıl dönümüne özel giydirdiği uçakla başlatıyor.



Seyahat etmeyi daha keyifli hale getirmek ve farklı işbirliklerini kutlamak amacı ile daha önce de pek çok farklı uçak boyaması yapan SunExpress, bu kez de kendi doğum gününü kutlamak amacı ile bir Boeing 737 uçağını özel 30’uncu yıl boyaması ile renklendiriyor. Bu yıl, havayolunun filosundaki tüm uçaklar, 30. yıl tasarımına sahip olacak.



İlk uçuş



30’uncu yıl kutlamaları çerçevesinde yapılacak pek çok farklı etkinlik ve kampanyanın habercisi olan uçak, 1 Ekim 2019 tarihinde Antalya’ya indi. Antalya ve İzmir’i tarifeli seferlerle hem iç hatlarda hem dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, yeni boyamalı uçağını Türkiye ve Avrupa’da çeşitli noktalara uçurarak havacılıktaki 30 yıllık deneyimini yolcuları ile paylaşıyor.



10 milyon kişiyi uçurdu



1980’lerin sonunda Alman turistlerin Antalya’ya gösterdikleri ilgiyi desteklemek ve daha ileri taşımak amacı ile Türk Hava Yolları ve Lufthansa işbirliği ile kurulan SunExpress, bugün Antalya’yı hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle pek çok noktaya bağlıyor.



Bugün filosunda bugün 84 uçak yer alan SunExpress, geçen yıl 10 milyon yolcuyu uçurdu. SunExpress, Türkiye’deki 16 uçuş noktasına Avrupa’daki 36 şehirden yolcu taşıyor. Şirket bu yıl uçuş ağına 9 yeni destinasyon ekledi.