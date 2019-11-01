01.11.2019 - 07:34 |
Süper Loto 31 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto sonuçları sorgula
Süper Loto sonuçları belli oldu. Her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe düzenlenen Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti. Bu hafta ikinci kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye katlanıyor...
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 KASIM 2019
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.