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    HaberlerEkonomiSüper Loto 31 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto sonuçları sorgula
    01.11.2019 - 07:34 |

    Süper Loto 31 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto sonuçları sorgula

    Süper Loto sonuçları belli oldu. Her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

    Süper Loto 31 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto sonuçları sorgula

    Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe düzenlenen Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti. Bu hafta ikinci kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye katlanıyor...

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 KASIM 2019

    Süper Loto 31 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto sonuçları sorgula

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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