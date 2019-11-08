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    HaberlerEkonomi HaberleriSüper Loto 7 Kasım 2019 | Süper Loto sonuçlarına göre...
    08.11.2019 - 07:31 |

    Süper Loto 7 Kasım 2019 | Süper Loto sonuçlarına göre...

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Kasım 2019 Perşembe akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte 7 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar...

    Süper Loto 7 Kasım 2019 | Süper Loto sonuçlarına göre...

    Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi dün akşam yapıldı. Süper Loto'da bu hafta 3. devir gerçekleşti. Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35'er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90'ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 KASIM 2019

    Süper Loto 7 Kasım 2019 | Süper Loto sonuçlarına göre...

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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