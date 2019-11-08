Süper Loto 7 Kasım 2019 | Süper Loto sonuçlarına göre...

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi dün akşam yapıldı. Süper Loto'da bu hafta 3. devir gerçekleşti. Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35'er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90'ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 7 KASIM 2019



