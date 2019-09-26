Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 26 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto 26 Eylül 2019 çekilişi ile bu akşam talihlisini arıyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretmişti. Bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu.

26 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak çekiliş saat 21.15'te izlenebilecek. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre belli olan numaraları haberimizde görebileceksiniz.