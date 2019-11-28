Süper Loto çekilişi saat kaçta 28 Kasım 2019? Dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi oldukça heyecanlı geçecek. 5 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 863 bin 96 TL'de. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

28 KASIM 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişi bu akşam 21.15'te olacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görebileceksiniz.