SÃ¼per Loto devir mi etti 24 Ekim 2019 SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± sorgulama

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan perÅŸembe akÅŸamlarÄ± Ã§ekiliÅŸi dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto'da dÃ¼n akÅŸam heyecan dolu bir Ã§ekiliÅŸ gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 1. devir gerÃ§ekleÅŸti. 2 milyon 233 bin 224 lira 48 kuruÅŸluk ikramiye gelecek haftaya devreti.

5 bilen 70 kiÅŸi 7 bin 225 lira 15 kuruÅŸ; 4 bilen 3 bin 294 kiÅŸi 167 lira 5 kuruÅŸ; 3 bilen 66 bin 984 kiÅŸi ise 13 lira 80 kuruÅŸ aldÄ±.

24 EKÄ°M 2019 SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI

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