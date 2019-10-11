11.10.2019 - 07:13 |
Süper Loto 10 Ekim 2019 sonuçları | Süper Loto bu hafta da devretti...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto'da dün akşam gerçekleştirilen çekilişte de 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu hafta da devretti. 4. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı ise 10 milyonu aştı.
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EKİM 2019