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    HaberlerEkonomiSüper Loto sonuçları 17 Ekim 2019 | Süper Loto'da kazanan...
    18.10.2019 - 07:32 |

    Süper Loto sonuçları 17 Ekim 2019 | Süper Loto'da kazanan...

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen 1 kişi 13 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 17 Ekim 2019 Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri?

    Süper Loto sonuçları 17 Ekim 2019 | Süper Loto'da kazanan...

    Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun 626. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin 349 lira ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 6 bin 38 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 81 kişi 157 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 96 bin 894 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

    Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Burdur'un Bucak ilçesinden yatırdığı bildirildi.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 EKİM 2019

    Süper Loto sonuçları 17 Ekim 2019 | Süper Lotoda kazanan...

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