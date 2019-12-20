20.12.2019 - 07:14 |
Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2019 | Süper Loto sorgulama
Süper Loto sonuçları açıklandı. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte 19 Aralık 2019 Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2019
2 - 9 - 15 - 36 - 44 - 52
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