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    20.12.2019 - 07:14 |

    Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2019 | Süper Loto sorgulama

    Süper Loto sonuçları açıklandı. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte 19 Aralık 2019 Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2019 | Süper Loto sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2019

    2 - 9 - 15 - 36 - 44 - 52

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