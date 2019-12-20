Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2019 | Süper Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2019

2 - 9 - 15 - 36 - 44 - 52

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