SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± 19 EylÃ¼l 2019 | SÃ¼per Loto devir mi etti

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¼per Loto oyununun 622. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 42 kiÅŸi 11 bin 832'ÅŸer lira, 4 bilen 2 bin 856 kiÅŸi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kiÅŸi 15 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 19 EYLÃœL 2019

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