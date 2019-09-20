SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± 19 EylÃ¼l 2019 | SÃ¼per Loto devir mi etti

20.09.2019 - 07:52 |
Süper Loto sonuçlarÄ± 19 Eylül 2019 | Süper Loto devir mi etti?
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta perÅŸembe akÅŸamlarÄ± dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde bu hafta 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye devir etti. SÃ¼per Loto ikramiyesi 2 milyonun Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte 19 EylÃ¼l 2019 SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ±...
Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¼per Loto oyununun 622. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.
Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 42 kiÅŸi 11 bin 832'ÅŸer lira, 4 bilen 2 bin 856 kiÅŸi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kiÅŸi 15 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
Ã‡ekiliÅŸte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 19 EYLÃœL 2019
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ÇaldÄ±klarÄ± kasayÄ± devirince bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±larFatih'te yüzleri maskeli ve kimliÄŸi belirsiz 2 hÄ±rsÄ±z, çaldÄ±klarÄ± çelik kasayÄ± çuvala koyup motosiklete baÄŸlÄ± el arabasÄ±yla taÅŸÄ±rken yola devirdi. KasayÄ± tekrar el arabasÄ±na yüklemek isteyen ÅŸüpheliler, mahalle bekçilerinin olayÄ± görmesi üzerine kasayÄ± bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±.