03.01.2020 - 07:49 |
Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2020 | Süper Loto sonuçlarında ilk devir...
Süper Loto sonuçları açıklandı. Yeni yılın ilk Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. 2 Ocak 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte 2 Ocak 2020 Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto 2020'nin ilk oyununu sonuçlandırdı. Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2020
13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41
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