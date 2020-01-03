Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2020 | Süper Loto sonuçlarında ilk devir...

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto 2020'nin ilk oyununu sonuçlandırdı. Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2020

13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41

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