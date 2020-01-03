BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2020 | Süper Loto sonuçlarında ilk devir...
    ABONE OL
    03.01.2020 - 07:49 |

    Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2020 | Süper Loto sonuçlarında ilk devir...

    Süper Loto sonuçları açıklandı. Yeni yılın ilk Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. 2 Ocak 2020 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. İşte 2 Ocak 2020 Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları 2 Ocak 2020 | Süper Loto sonuçlarında ilk devir...

    Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto 2020'nin ilk oyununu sonuçlandırdı. Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2020

    13 - 14 - 32 - 35 - 38 - 41

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber