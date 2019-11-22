22.11.2019 - 07:16 |
Süper Loto sonuçları 21 Kasım 2019 sorgulama| Büyük ikramiye katlanıyor...
Süper Loto 21 Kasım 2019 sonuçları belli oldu. Her perşembe çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiye sahibini bulamadı. Haftalardır devreden ikramiye 13 milyonu aştı. İşte 21 Kasım 2019 Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu.
Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO 21 KASIM 2019 SONUÇLARI