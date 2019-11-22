Süper Loto sonuçları 21 Kasım 2019 sorgulama| Büyük ikramiye katlanıyor...

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu.

Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO 21 KASIM 2019 SONUÇLARI



