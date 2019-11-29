29.11.2019 - 07:25 |
Süper Loto sonuçları 28 Kasım 2019 | Süper Loto'da ikramiye katlanıyor...
Süper Loto sonuçları belli oldu. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 28 Kasım 2019 çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 6. kez devretti. 20 milyona yaklaşan büyük ikramiye tutarı vatandaşları heyecanlandırdı. İşte 28 Kasım 2019 Süper Loto sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto oyununun 632. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 520 bin 125 lira 28 kuruş devretti. 6 haftadır devreden ikramiyenin 20 milyona yaklaşması vatandaşları heyecanlandırdı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 9 bin 978 lira 50'şer, 4 bilen 5 bin 252 kişi 171 lira 10'ar, 3 bilen 105 bin 658 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 KASIM 2019
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.