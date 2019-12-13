SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± sorgula 12 AralÄ±k | 26 milyonluk SÃ¼per Loto ikramiyesi...

13.12.2019 - 09:52 |
Süper Loto sonuçlarÄ± sorgula 12 AralÄ±k | 26 milyonluk Süper Loto ikramiyesi...
SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 12 AralÄ±k 2019 tarihinde dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re haftalardÄ±r devreden bÃ¼yÃ¼k ikramiye sahibini buldu. Peki, 26 milyonluk ikramiye hangi numaralara Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte 12 AralÄ±k 2019 SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± kazandÄ±ran numaralar...
Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan her perÅŸembe dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto'nun 634. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen 1 kiÅŸi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruÅŸ ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 145 kiÅŸi 7 bin 93 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ, 4 bilen 6 bin 957 kiÅŸi 160 lira 10'ar kuruÅŸ, 3 bilen 134 bin 155 kiÅŸi 14 lira 5'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
Ã‡ekiliÅŸte 6 bilen talihlinin kuponunu Ä°stanbul'un BeÅŸiktaÅŸ ilÃ§esinden yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 12 ARALIK 2019
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