Sur Yapı Almanya’da showroom açtı

Almanya’nın Köln kentinde showroom açan Sur Yapı, Avrupa’daki Türk vatandaşlarına memlekette ev sahibi olmak için açılışa özel bir de kampanya başlattı. Peşinatsız, ara ödemesiz, 2 bin 300 liradan başlayan sabit taksitlerle ‘sadece taksit ödeyerek’ İstanbul ve Antalya’daki 12 projesi için fırsatlar sunan Sur Yapı, Almanya’daki Türk vatandaşlarını kendi ülkelerinde ev sahibi yapmayı hedefliyor.



Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uyguluyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor.



29 ülkeye sattı



Köln Satış Noktası’nın açılışıyla ilgili konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Başta Antalya Projemiz olmak üzere tüm projelerimize yurt dışından yoğun ilgi var. Köln Satış Noktası’nı açarak Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Bugüne kadar 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ile Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz, Norveç gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımız, Antalya projemizden daire ve dükkan alımı yaptı. O nedenle Avrupa’ya özel kampanyamıza Sur Yapı Antalya Projesi de dahil edildi” dedi.