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    03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sürdürülebilir tekstil konuşuldu

    Sürdürülebilir tekstil konuşuldu

    Kipaş Tekstil ve Orbit Consulting organizasyonuyla İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Sustainability Talks - Tekstilde Sürdürülebilirlik Konferansı’nda konuşan Kipaş Tekstil Genel Müdürü ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer, şunları söyledi:

    “Kipaş Tekstil olarak yoğun ilgi ve takdir gören çalışmalarımızı tanıtma fırsatı bulduk ve daha iyi bir dünya için önerilerimizi paylaştık. Kipaş Tekstil, üretimin her aşamasında doğaya ve çevreye özen gösteren, sürdürülebilir ve yüksek teknolojiye sahip politikayı benimsemiştir. Bizim için doğamızın korunması ve gelecek nesillere sahip çıkmak her şeyden önce geliyor. Biz Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir tekstil üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz.”

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