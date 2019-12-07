‘Suriye’deki un tesislerine talibiz’

Bir grup gazeteciye derneğin faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Demirtaşoğlu, Türkiye’nin değirmencilik konusunda dünyada lider olduğunu, dünyada 140’ın üzerinde ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını anlattı.



Güvenli bölgede...



Birleşmiş Milletler’in (BM) Gaziantep’te düzenlediği bir toplantıya katıldığını belirten Demirtaşoğlu, şöyle konuştu:



“Güvenli bölgede insanlar ne yapacak? Tarım yapacak. Değirmen fabrikası kuracaksınız ki ürettiği buğdayı öğütsün. Oradaki insanlar kendi buğdayını kendi üretecek, biz de değirmenleri kurarak kendi ununu üretmesini sağlayacağız. Böylelikle hiç kimseye ihtiyaç duymadan rejimin veya diğer ülkelerin kısıtlamasına maruz kalmadan ayakta durmalarını sağlayacağız. Orada kurulacak tüm değirmenlere talibiz. Bunun dışında yem fabrikaları da kurmak lazım. 3 milyon insanın o bölgede beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talibiz.”





İş garantili bölüm

2023 Eğitim Vizyon’u kapsamında üç ilde meslek liseleri içerisinde değirmencilik bölümleri açıldığını belirten Demirtaşoğlu, şunları söyledi:

“Bu üç şehirde 50 öğrencimiz eğitim alıyor. Her öğrencimize burs, staj ve okul bittiği zaman da iş garantisi veriyoruz. Buradan mezun olanlar gençlerimiz 3 bin lira maaşla işe başlayabilirler. Daha sonra kendini yetiştirmesine bağlı olarak bu rakam 5 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tahminen yıllık en az 3 ile 4 bin arasında ara eleman ihtiyacımız var.”