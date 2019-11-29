Suriyelilere istihdama katılım için destek

Proje ile 1300 Suriyelinin istihdamı için teşvik verilecek. 2 yıl sürecek proje ile Suriyelilerin iş bulmasının yanı sıra Türkiye’deki sosyal hayata uyumları ve entegrasyonu da amaçlanıyor.



Mersin’deki tekstilci Madam Mode’un sahibi Ekrem Sağlam, önce Lazkiye’de iki tesis açtıklarını, 2011’de ise Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

Burada Suriyeliler için özel statüyle çalışma izni aldıklarını ifade eden Sağlam, fabrikalarında 50 kadar Suriyeli çalıştırdıklarını söyledi. Sağlam Suriyeli işçilerin tamamen yasal statüde olduğunu belirtti.



‘İşçi bulamıyorduk’



Daha önce işçi bulmakta zorlandıklarını anlatan Sağlam, Suriyelilerle birlikte durumun değiştiğini söyleyerek, “Bizim çocuklar aklını başına almaya başladı. Bulunmaz Hint kumaşı olmadığını anlamaya başladı” yorumunda bulundu.



Çalışmaktan kaçan insanların Suriyelileri bahane ettiğini savunan Sağlam, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için de, “Belli yaştaki Suriyeliler şartları kısmen iyileşsin dönerler. İyi bir işletmede legal çalışanların yüzde doksanı dönmez. Bu tarz insanların dönmesini de engellemek lazım” dedi.

Suriyelileri ütücü, overlokçu gibi işlerde çalıştırdıklarını söyleyen Sağlam, Mersin’de 204 bini yasal, yaklaşık 350 bin mülteci bulunduğunu kaydetti.

Hayali kendi işini kurmak

Söz konusu işletmede çalışan ve işçi temsilcisi seçilen Muhammet Hüseyin 2011’de babası ve iki kardeşiyle Türkiye’ye geldiğini söyledi. Hüseyin, “Çoğunluk hakkını bilmiyor. Hayalim kendi işimi kurmak. Üniversitede muhasebe okumak isterim. Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde sanayi sektörü açılırsa, gider çalışırız” dedi.



Bir başka tekstil imalathanesindeki kadın işçilerden Hansaa Blal ise, bir dönem DAEŞ’in kontrolündeki Rakka’dan ailesi ile 5 yıl önce Türkiye’ye geldiğini, o dönem zarfında bir kez terör örgütünden temizlenen memleketine dönebildiğini söyledi. İyi derecede Türkçe konuşan Blal, “Türkiye’yi çok seviyoruz, geriye dönmek istemiyoruz” dedi.