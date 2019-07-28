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    HaberlerEkonomiSürücüsüz araçların test parkuru açıldı
    28.07.2019 - 08:48| EKONOMİ SERVİSİ

    Sürücüsüz araçların test parkuru açıldı

    Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM) ve Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi (İTÜ MEAM) iş birliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde ‘Sürücüsüz Araç Test Parkuru’ kullanıma açıldı.

    Sürücüsüz araçların test parkuru açıldı

    İTÜ OTAM’dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv yan sanayisinde yüksek katma değer yaratmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB, bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor.

    TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi olan bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız” dedi.

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