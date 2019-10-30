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    HaberlerEkonomiSuudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı
    30.10.2019 - 11:44 | | DHA

    Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı

    Suudi Arabistan yönetimi, enerji, petrokimyasallar, su ve tıbbi ürünler sektörlerini kapsayan, toplamda 15 milyar dolar değerinde 23 anlaşma imzalandığını duyurdu.

    Suudi Arabistan 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı

    Söz konusu anlaşmaların, yaklaşık altı bin kişinin katılacağı öngörülen Gelecek Yatırım Girişimi fuarının ilk gününde imzalandığı belirtildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salmanın ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde katılımcılar arasında Ürdün Kralı Abdullah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı ve damadı Jared Kushner, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro yer aldı.

    Çölde Davos olarak da adlandırılan etkinlik, geçen yıl 50 milyar dolarlık yatırım teminatıyla sonlanmıştı. Söz konusu dönemde ayrıca, Suudi Arabistan'ın batıyla ilişkileri Cemal Kaşıkçının İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesi sonrasında gerilmişti.

     
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