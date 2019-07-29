Suudi Arabistan'ın petrol ihracat tutarı azaldı

Suudi Arabistan'ın mayıs ayında petrol ihracat tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düşüş gösterdi. Suudi Arabistan Genel Yetkili İstatistik Ofisi tarafından yapılan

açıklamaya göre, petrol ihracatı 70 milyar 430 milyon riyal olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı ayda ihracat 74 milyar 400 milyon riyal olmuştu.

Petrol ihracatı aylık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Bir önceki ay petrol ithalat tutarı 69 milyar 337 milyon riyal seviyesindeydi. Ülkenin toplam ihracatının yüzde 80,0'ini petrol oluşturdu.