Suudi Aramco halka arzını 3 Kasım'da yapacak

The Financial Timesda yer alan habere göre Saudi Aramco, IPO sürecini 3 Kasımda başlatmaya hazırlanıyor.

Şirket, bir süre önce uzun süredir beklenen halka arzını bir kez daha ertelemiş ve söz konusu halka arzın zamanlamasının piyasa koşullarına bağlı olacağını açıklamıştı.

Önceki planlara paralel olarak Aramco, döner sermayenin yüzde 2.0si Suudi Arabistan'daki Tadawul borsasında ve ekstra yüzde 3.0'ü de dış borsalarda olmak üzere aşamalı bir listeleme yapmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, şirketin 2 trilyon dolar değerine ulaşmasını hedeflerken, bankalar ise 1.5 trilyon dolarda değerleneceğini öngörüyor.